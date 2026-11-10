Richter sehen Probleme

Die Richter sehen zwar ein, dass es Belästigungen gebe. Doch nicht nur von den Kunden von Fabel Friet. Schließlich sei diese Pommes-Bude im Viertel die "Neun Sträßchen" im Zentrum, das ohnehin ein Magnet für viele Amsterdam-Besucher sei. "Auch andere Gastronomiebetriebe in der Umgebung ziehen viele Besucher an und haben Warteschlangen", urteilten die Richter. Die Stadt hatte nach ihrer Ansicht keinen Grund, die Genehmigung nicht zu verlängern.