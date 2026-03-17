Tourismus: 20 Jahre Harzer Wandernadel – Jubiläum mit neuer Ausstellung

Blankenburg/Wernigerode - Kaiser, Könige und andere Majestäten: Das länderübergreifende Tourismusprojekt Harzer Wandernadel feiert seinen 20. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums erscheinen unter anderem neue Begleithefte für Touren etwa zum Thema "Talsperren", sagte Klaus Dumeier, Geschäftsführer der in Blankenburg ansässigen Harzer Wandernadel GmbH, der Deutschen Presse-Agentur. Die Harzer Wandernadel wurde am 8. April 2006 auf der Plessenburg bei Ilsenburg gestartet und zählt seit 2007 im gesamten Harz 222 Stempelstellen im regulären Wanderpass.