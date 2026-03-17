Tourismus: 20 Jahre Harzer Wandernadel – Jubiläum mit neuer Ausstellung

Die diesjährige Saison beginnt am 26. April. "Im Jahr 2007 haben wir uns entschlossen, jedes Jahr eine offizielle Saisoneröffnung zu feiern", sagte Dumeier, der das Projekt von Anfang an begleitet hat. Seinen Ursprung hat die Harzer Wandernadel in einem Vorhaben des zweiten Arbeitsmarktes. Ursprünglich von der kommunalen Beschäftigungsagentur des damaligen Landkreises Wernigerode gestartet, übernahm der Verein "Gesund älter werden" die Trägerschaft und begann, neue Landkreise ins Boot zu holen. Dumeier steht dem Verein bis heute vor, mittlerweile lenkt eine GmbH die Geschicke des Projekts in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.