Im Jahr 2024 kamen rund 1,55 Millionen Touristen in der Rhön an. Das entspricht nach Angaben der Rhön GmbH einem Zuwachs von 0,19 Prozent zum Vorjahr. Die meisten Ankünfte fanden zwischen Mai und August statt, mit einem Peak im Juni. Die Anzahl der Übernachtungen stieg um 0,24 Prozent auf über 5 Millionen. Im Juli und August wurden die meisten Übernachtungen verzeichnet. Im Schnitt war 2024 die Aufenthaltsdauer in der bayerischen Rhön am längsten (4,7 Tage), gefolgt von Thüringen (4,4 Tage) und Hessen (2,1 Tage).