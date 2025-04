Tour-Tag zwei: Von Storchennestern und Gartentüren

Eiskalt und verregnet präsentiert sich der Dienstagmorgen in Haina. Für die Crew der Wohnmobiltour allerdings kein Grund für Trübsal. Punkt neun Uhr sind Azubis Jonas Bussemer und Tourleiter Martin Blaufuß bereit zu großen Taten. Und Punkt neun Uhr stehen bereits die ersten Leser und Leserinnen vor dem Kulturhaus, um sich Expertise rund ums E-Paper ihrer Heimatzeitung zu holen und der Redaktion, die direkt vorm Kulturhaus Zeitung produziert, um ihre Oster- und Aprilgeschichten zu erzählen. Und die drehen sich – auch wenn man das in Haina nicht vermutet – um den Storch. Der brachte nämlich früher in Haina die Eier, als bei den Milzer Störchen der Hase am Start war. Außerdem hat der Begriff Storchennest eine viel breitere Bedeutung, wurde am Dienstag in Haina deutlich. Das Wort steht nämlich hier für Streiche, die man sich früher an Ostern spielte.