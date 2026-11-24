Erst hopste es fröhlich durch Videos im Internet, wenig später stolperte das Wildschwein schließlich durch die Suhler Innenstadt. Der kleine Waldbewohner hat in den vergangenen Tagen die Polizei auf Trab gehalten und ist nun – wieder einmal – in den Wald zurückgebracht worden. Ob das Wildschwein, das offenbar am Suhler Stadtleben Gefallen gefunden hat, wirklich auch dort bleibt, werden die nächsten Tage zeigen müssen.