Tour de la Guadeloupe: Dreiste Radsportler lassen sich von Auto mitziehen

Die zwei erhielten eine Strafe von gut 100 Euro und wurden auf der Weltrangliste der Straßenradfahrer (UCI) herabgestuft. Auch der Sportdirektor des US-Teams Competitive Edge Racing, Christopher Drummond, wurde zu einer Strafe von gut 100 Euro verdonnert. Außerdem wird sein Fahrzeug für den Rest der Tour systematisch auf den letzten Platz in der Kolonne der Sportdirektoren verwiesen, unabhängig von der Position seiner Fahrer in der Gesamtwertung. Die 75. Auflage der Tour de la Guadeloupe läuft noch bis zum 9. August.