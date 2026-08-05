Tour de la Guadeloupe: Dreiste Radsportler lassen sich von Auto mitziehen

Lamentin - Bei einem internationalen Radrennen auf der französischen Überseeinsel Guadeloupe haben sich zwei Rennfahrer einfach an ein zügig fahrendes Begleitfahrzeug gehängt, um ohne einen Tritt in die Pedale schnell voranzukommen. Da Nicholas Narraway (Competitive Edge Racing) und Jason Jacquet Cretides (Uni Sport Lamentinois) bei der dreisten Aktion bei der vierten Etappe am Montag gefilmt wurden, schloss die Tour de la Guadeloupe sie aus. Das berichtete der Sender Guadeloupe 1 unter Verweis auf die Organisatoren.