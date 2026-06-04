Das Werratal verbindet viele Radfahrer und sie verbinden es auch mit vielen Eindrücken jenseits des Sports. Das trifft auch auf Nico Wolfram zu. Der Hobbyradfahrer hatte vergangenes Jahr im Februar seine Radrolle mit ins Bad Salzunger Gradierwerk gebracht, um sich umgeben von gesunder Salzluft auf seinen ersten Einsatz auf dem Zweirad bei der Tour de France vorzubereiten. Da die Strecken des berühmtesten Radrennens der Welt per App auf der mit einem Tablet verbundenen Radrolle nachgefahren werden kann, konnte der Südthüringer währenddessen auf seinem Rennrad auch das E-Paper von Südthüringer Zeitung/Freies Wort lesen.