Die Stippvisite mit seiner Radrolle im Februar 2025 im Bad Salzunger Gradierwerk hat Nico Wolfram in guter Erinnerung behalten. Anlass war seine Vorbereitung für die 15. Etappe der diesjährigen Tour de France. Am Sonntag, 20. Juli, wird Carcassonne, die Hauptstadt des französischen Départements Aude (50 000 Einwohner), der Zielort dieser Etappe sein. Ein deutscher Haarpflege-Hersteller, in dessen Auftrag Nico Wolfram unter anderem bei dem berühmtesten Radrennen der Welt den Radprofis die Haare in Form bringt, wird dem Südthüringer zufolge ein 80-köpfiges Team aus Geschäftspartnern & Co. auf einem Teilstück besagter Etappe auf die Strecke schicken. Deutsche Ex-Radprofis sollen dem Vernehmen nach auch dabei sein. Darauf hat sich Nico Wolfram in den letzten Monaten gebührend vorbereitet, wie er sagt.