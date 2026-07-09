Pau - Der Norweger Torstein Traeen ist vier Jahre nach einer Krebsdiagnose dankbar, dass er wieder als Radprofi aktiv sein kann - und nun sogar im berühmtesten Trikot seiner Sportart fährt. "Es ist natürlich eine große Freude, im Gelben Trikot fahren zu dürfen. Wenn man an Krebs erkrankt, weiß man nicht, was passieren wird, und ich bin ehrlich gesagt ziemlich glücklich, wieder auf einem guten Niveau zu sein und das größte Rennen der Welt anzuführen", sagte der 30-Jährige vor der sechsten Etappe der 113. Tour de France.