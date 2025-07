Vannes - Wenn man die achtfache Weltmeisterin Hanka Kupfernagel fragt, dann hängen der Mangel an Frauen-Radrennen in Deutschland und die Hast von Verkehrsteilnehmern zusammen. "Wir wissen ja, wie ungeduldig so ein deutscher Autofahrer sein kann", sagt die 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit Bezug auf die ungeliebten Streckensperrungen durch die Events. Für viele sei dies "der Weltuntergang", schiebt sie mit einem Schmunzeln hinterher.