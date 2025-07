Tour de France Pogacar vor viertem Tour-Triumph - Lipowitz Dritter

Pontarlier - Dominator Tadej Pogacar hatte auch auf der vorletzten Etappe der Tour de France alles unter Kontrolle. Der vierte Tour-Triumph ist dem Titelverteidiger praktisch nicht mehr zu nehmen. Der 26-jährige Slowene erreichte an der Seite von Deutschlands Jungstar Florian Lipowitz mit dem Hauptfeld das Ziel in Pontarlier. Der strömende Regen zu Beginn und am Ende des 184,2 Kilometer langen und hügeligen Tagesabschnittes in der Nähe der Schweizer Grenze machte es für die Profis aber alles andere als angenehm. Nun ist Paris für das Peloton in Sicht.