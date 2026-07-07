Zudem sei es ein "logistischer Albtraum". "Als Team geben wir uns wirklich große Mühe, den Fahrern so viel Wasser und Eis wie möglich zu bringen. Manchmal, wenn das Tal lang ist – 10 bis 15 Kilometer –, fahren drei Jungs zurück zum Auto, um Trinkflaschen und Eis zu holen, damit man sich weiter abkühlen kann", sagte er.

Vingegaard bedauert Verlust des Gelben Trikots

Sein Dauerrivale Vingegaard bedauerte den Verlust der Gesamtführung am Vortag. Der Däne sagte, es sei schade, nicht mehr das Gelbe Trikot zu haben. "Wir hätten eigentlich damit gerechnet, zu diesem Zeitpunkt etwas zurückzuliegen, daher ist das ein guter Ausgangspunkt für uns", sagte er.

In der für Ausreißer konzipierten Etappe bildete sich eine größere Gruppe, in der sich auch die Deutschen Nico Denz, Georg Steinhauser und Georg Zimmermann eingefunden hatten. Der Abstand zwischen den Gruppen und dem Hauptfeld um Pogacar wurde größer. Und der Star schien auch so früh im Rennen kein großes Interesse, das gelbe Dress zu verteidigen.

Sprinter in Pau im Fokus

Am Mittwoch sind die Sprinter gefragt. Auf den 158,3 Kilometern zwischen Lannemezan und Pau im Süden von Frankreich gibt es keine größeren Anstiege, nur eine kurze Bergwertung der dritten Kategorie steht auf dem Programm. Top-Sprinter Jasper Philipsen aus Belgien gewann hier bei der letztmaligen Ankunft 2024.