Tour de France Pogacar-Triumph mit Rekord im Radsport-Mekka - "So cool"

Für Pogacar war es der 26. Tour-Etappensieg seiner Karriere. Damit stehen in der Rekordliste nur noch Ex-Sprintstar Mark Cavendish (35) und die beiden Fünffach-Toursieger Eddy Merckx (34) und Bernard Hinault (28) vor ihm. Geht er Slowene in dem Tempo weiter zur Sache, könnte der Rekord schon in zwei Jahren fallen.
Bereits am Samstag winkt dem Ausnahmekönner der nächste Etappensieg, wenn die Königsetappe der Tour wieder in Alpe d'Huez endet. Dieses Mal wird der Skiort aber über den Col de Sarenne mit einem Abschnitt ohne Zuschauer angesteuert. Insgesamt warten auf die Fahrer 5.450 Höhenmeter und drei Berge der höchsten Kategorie.
"Morgen ist die Königsetappe und ich hoffe, dass Paris ein schöner Tag wird. Morgen ist der härteste Tag", sagte Pogacar vor dem Final-Wochenende der Tour.