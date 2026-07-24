Tour de France Pogacar-Triumph mit Rekord im Radsport-Mekka - "So cool"

Mit seinem ersten Triumph im legendären Skiort ist dem slowenischen Ausnahmekönner das Gelbe Trikot bei der 113. Frankreich-Rundfahrt kaum mehr zu nehmen - ungeachtet der Krankheitswelle in seinem UAE-Team. "Wir sind Vollgas gefahren, denn die Ausreißer waren weit weg. Ich hatte gute Beine und es gibt nicht mehr viele, die mit mir mithalten können. (...) Heute war mein Tag, den Sieg zu holen", sagte Pogacar, nachdem er auf den 21 berühmtesten Serpentinen der Welt sogar den mehr als 30 Jahre währenden Rekord von Marco Pantani in 35:26 Minuten für den Schlussanstieg pulverisiert hatte.