Vingegaard mit Sturz am Vortag

Vor der Etappe war spekuliert worden, inwiefern der viermalige Tour-Champion und Gesamtsieg-Favorit Pogacar seinen Abstand von fast acht Minuten auf den Norweger Traeen verkürzen wird. Am ersten kniffligen Anstieg, dem Col d'Aspin, wurde deutlich, dass das Team von Pogacar den Tagessieg anstrebt.

Am Vortag erlebte Pogacars ärgster Rivale Vingegaard einen Schreckmoment, als er auf der für Sprinter ausgelegten Etappe in einen Sturz verwickelt war. Der 29-Jährige schnappte sich aber das Rad eines Teamkollegen und erreichte ohne Zeitverlust das Ziel.

Mit enormer Geschwindigkeit gingen die Profis trotz der Gebirgsetappe zu Werke. Vor dem zweiten kategorisierten Anstieg betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit um die 48 Kilometer pro Stunde - weit vor der geschätzt höchsten angenommenen Fahrzeit. Die spätere spektakuläre Pogacar-Show passte dazu.

Sprinter am Freitag gefordert

Am Freitag sind wieder die Sprinter unter den Tour-Profis gefragt. Von Hagetmau fährt das Fahrerfeld 175,1 Kilometer über die flache Strecke in die Weinmetropole Bordeaux. Es werden mit bis zu 40 Grad wieder extreme Temperaturen erwartet.