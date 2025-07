Nun geht es für "Edelhelfer" Lipowitz und seinen Kapitän Roglic endlich in ihr bevorzugtes Terrain. Heute geht es über 180,6 Kilometer und 3.850 Höhenmeter hinauf in den Zielort Hautacam. Am Freitag steht dann das kurze, aber harte Bergeinzelzeitfahren über 10,9 Kilometer mit dem steilen Schlussanstieg zum Flugplatz in Peyragudes auf dem Tour-Programm.