Was passiert, wenn Lipowitz im Hochgebirge stärker ist?

Der Belgier leistete an diesem letzten, eher leichteren Anstieg die meiste Arbeit in der Gruppe der Fahrer hinter Dominator Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Und auch in seiner Paradedisziplin Zeitfahren war er in Barcelona stärker als Lipowitz.

Am ersten wirklich harten Berg der Tour, dem Tourmalet, konnte er seinem Teamkollegen aber nicht folgen - so wie es vor der Rundfahrt erwartet worden war. Anstiege dieser Kategorie kommen in den letzten Wochen der 113. Tour noch einige. Und dort wird wahrscheinlich auch der Kampf um das Podium entschieden werden.

Lipowitz betonte vor dem Ruhetag: "Es kommen jetzt mehr härtere Etappen und ich glaube, dann wird es sich langsam selektieren. Gegen Ende der Woche, wenn wir da Richtung Markstein fahren, wird sich sicher noch mal was im Gesamtklassement tun." Gut möglich, dass sich die Kapitänsfrage dann von alleine auflöst. Und dann muss der Belgier vielleicht Flaschen für Lipowitz holen.