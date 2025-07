Lipowitz: "Kann mehr als zufrieden sein"

Hinter dem früheren Biathleten liegen erfolgreiche Tagen in den Pyrenäen. "Ich kann mehr als zufrieden sein", sagte Lipowitz nach seinem dritten Platz auf der anspruchsvollen Hochgebirgsetappe und Rang vier beim Bergzeitfahren einen Tag später. Am Samstag steht die bislang schwierigste Etappe mit der Bergankunft in Luchon-Superbagnères nach insgesamt 4950 Höhenmetern an.