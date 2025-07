Tour de France Mit Biss in den Alpen: Lipowitz verteidigt dritten Platz

Tour nähert sich langsam Paris

Nach dem letzten Tag in den Alpen wartet auf die Radprofis am Samstag eine Etappe mit hügeligem Terrain - ideal für eine Fluchtgruppe. Über 184,2 Kilometer und 2.900 Höhenmeter geht es von Nantua nach Pontarlier in der Nähe der Schweiz. Die 20. und vorletzte Etappe dürfte unter normalen Umständen keinen wirklichen Einfluss auf die Gesamtwertung haben. Die Tour endet am Sonntag in Paris.