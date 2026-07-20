Annecy - Der Vorjahresdritte Florian Lipowitz kann sich für den Rest der Tour de France auch mit einer Helferrolle für Co-Kapitän Remco Evenepoel anfreunden. "Ich bin natürlich offen für alles. Remco hat definitiv gezeigt, dass er ganz vorne mitfahren kann und am Dienstag kommt seine Spezialdisziplin", sagte Lipowitz, der aktuell mit einem Rückstand von 6:48 Minuten auf dem fünften Gesamtrang liegt. Evenepoel ist nach seinem Etappensieg am Sonntag mit einem Abstand von 5:00 Minuten Gesamtzweiter hinter Spitzenreiter Tadej Pogacar.