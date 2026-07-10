Bordeaux - Ein kleiner Rempler hat Max Kanter womöglich um den nächsten Podestplatz bei der Tour de France gebracht. Der deutsche Debütant belegte als Vierter beim Prestigesprint in Bordeaux aber auch in seinem zweiten Massensprint eine gute Platzierung. Zufrieden war der 28-Jährige trotzdem nicht. "Wir waren einen Ticken zu weit hinten, hatten eigentlich gar keinen richtigen Platz. Wir waren alle noch zusammen, aber irgendwie ging die Lücke nicht so richtig auf", sagte der Brandenburger nach dem Sieg des Belgiers Tim Merlier am Ende der 175,1 Kilometer langen siebten Etappe zwischen Hagetmau und der Weinmetropole.