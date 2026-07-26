Paris - Radsport-Legende Eddy Merckx rechnet damit, dass er und die weiteren Fünffach-Sieger bei der Tour de France von Superstar Tadej Pogacar übertroffen werden. "Ich glaube nicht, dass er sich damit begnügen wird, mit mir und den anderen Champions gleichzuziehen. Bald wird er unseren Rekord an Tour-Siegen brechen", sagte der 81 Jahre alte Belgier der "Gazzetta dello Sport". Neben Merckx haben auch die beiden Franzosen Jacques Anquetil und Bernard Hinault sowie der Spanier Miguel Indurain fünf Gesamtsiege auf dem Konto.