Gavarnie-Gédre - Bereits nach der ersten schweren Bergetappe der Tour de France ist es unter den beiden Co-Kapitänen Florian Lipowitz und Remco Evenepoel im Red-Bull-Team zum Konflikt gekommen. "Ja, ich war sauer - und zwar zu Recht. Bei der Katalonien-Rundfahrt bin ich 30 Kilometer lang für ihn an der Spitze gefahren. Ich habe um einen Kilometer Führungsarbeit gebeten, aber das ging nicht. Das hat mich geärgert, und das ist etwas, das wir heute Abend gründlich besprechen müssen", wurde Evenepoel in den belgischen Medien zitiert.