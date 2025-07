Tour de France "Entscheidend für die Tour": Pogacar will Alpen-Revanche

Der Ausnahmefahrer machte zuletzt deutlich, dass der Col de la Loze einer der härtesten Anstiege sei, die er jemals in seiner Karriere bestritten habe. Pogacar vermutete zuletzt, dass die Berge der diesjährigen Tour so angelegt worden seien, um ihn "ein bisschen zu erschrecken". Sowohl in Hautacam in den Pyrenäen als auch am Col de la Loze hatte er schwerwiegende Pleiten erlebt.