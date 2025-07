Pogacar lässt es locker angehen

So schonte Pogacar seine Kräfte für weitere Heldentaten in den Bergen. Auch der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz, der am Mittwoch im Einzelzeitfahren einen starken sechsten Platz belegt hatte, gehörte der Gruppe um Pogacar an. Zum Schluss habe er alles reingeworfen. "Am Ende, die letzten 200 Meter gingen die Beine zu. Das war dann noch voll Kampf", sagte der Youngster der ARD. Lipowitz liegt nun sogar vor seinem Kapitän Primoz Roglic, der fünf Sekunden verlor.