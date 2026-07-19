Im Gegensatz zu Pogacar reagierte Vingegaard etwas zerknirscht. "Es ist gut, dass sie testen, aber wenn es die Leistung beeinflusst und deinen Schlaf, dann denke ich nicht, dass es so gut ist. Hoffentlich bin ich am Ende nicht der Einzige, denn am Ende sollte es für jeden gleich sein. Es ist nicht so schön um zwei Uhr", sagte er. Es habe 40 Minuten gedauert, ehe er wieder im Bett war.