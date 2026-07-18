Tour de France Lipowitz bei Klettershow Siebter - Pogacar überragend

Le Markstein - Als Florian Lipowitz nach dem Kletter-Spektakel in den Vogesen die Skistation in Le Markstein erreichte, war der Jubel unter den deutschen Radsport-Fans und Promi-Zaungast Jan Ullrich groß. Der deutsche Hoffnungsträger hat bei seinem Heimspiel nahe der Grenze mit dem siebten Platz eine starke Leistung bei der Tour de France abgeliefert - auch wenn es nach ganz vorn nicht reichte. Der schier übermächtige Titelverteidiger Tadej Pogacar fuhr auf der 14. Etappe - mal wieder - in einer eigenen Liga.