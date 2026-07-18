Tour de France Lipowitz bei Klettershow Siebter - Pogacar überragend

Lipowitz, der wohl größten deutschen Hoffnung seit zwei Jahrzehnten, traut Ullrich "auf alle Fälle das Podium zu". Bereits im Vorjahr hatte Lipowitz als erster Deutscher seit 2006 das Podium in Paris erreicht. "Und mal gucken, wie weit es noch geht. Der Kampf ist, glaube ich, noch offen und spannend", so Ullrich.

Am Sonntag folgt die nächste Kletterpartie, wenn die Tour auf der 15. Etappe das Plateau de Solaisan ansteuert. Vor allem der Schlussanstieg über 11,3 Kilometer mit durchschnittlich 9 Prozent Steigung hat es in sich.