Den Beschlussvorschlag zur Einführung digitaler City-Touch-Tafeln reichte Gunther Kreuzberger, der Fraktionsvorsitzende von Pro-Bockwurst, erneut im Hauptausschuss des Ilmenauer Stadtrats ein. Die City-Tafeln sollen der Förderung lokaler Informationen und der Bürgerkommunikation dienen. Beim ersten Anlauf vor vier Wochen waren Änderungen an der Vorlage nötig geworden, da der Wirtschafts- und Tourismusausschuss wenige Tage zuvor empfohlen hatte, zunächst nur eine City-Touch-Tafel am Apothekerbrunnen aufzustellen. Kreuzberger hatte daraufhin die ursprüngliche Vorlage mit dem Vorschlag von drei solcher Tafeln zurückgezogen und überarbeitet.