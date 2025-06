Vor Tat auf Mund und Stirn geküsst

Er habe Ohnmacht verspürt, weil sich abzeichnete, dass sich die Situation der Frau nur noch verschlechtere, so Jumpertz. In der Tatnacht sei dann das Fass übergelaufen und er habe im psychischen Ausnahmezustand, also in verminderter Schuldfähigkeit, die Tat begangen. In der Tatnacht habe der Mann zunächst wie jeden Abend seine Ehefrau "liebevoll" in die Bettdecke eingewickelt und sie später noch auf Mund und Stirn geküsst, bevor er das Kissen auf sie drückte. Die Frau habe nach Gegenwehr den Todeskampf verloren, so Richterin Jumpertz.