Altenburg (dpa/th) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Menschen in Altenburg ist ein 50 Jahre alter Verdächtiger in Haft. Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Gera nun mit. Er soll dem Opfer "im Rahmen einer familiären Auseinandersetzung" mit einem Messer tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Die Tat ereignete sich am Samstagabend.