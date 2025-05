Toto-Pokal Spannendes Pokal-Finale: Haching muss nach Illertissen

Viel Geld steht auf dem Spiel

Zum vierten Mal innerhalb der vergangenen fünf Spielzeiten findet am Samstag (17.30 Uhr/live in der ARD-Konferenz und in voller Länge bei BR24Sport) das Endspiel im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb in Illertissen statt. Dabei geht es um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals, ein Heimspiel gegen einen Bundesligisten und garantierte Einnahmen in Höhe von 210.000 Euro.