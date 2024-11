Ex-Hachinger patzt für 1860 übel

In einer zunächst umkämpften Partie wurde ausgerechnet TSV-Torhüter Rene Vollath, der im Sommer just von Unterhaching nach München gewechselt war und zuletzt in der 3. Liga seinen Stammplatz verloren hatte, zur tragischen Figur: Der Schlussmann ließ eine harmlose Freistoßflanke des früheren Bundesliga-Profis Geis durch die Finger flutschen zum 0:1; womöglich wurde er von der Sonne geblendet. In der zweiten Halbzeit erhöhte Julian Kügel mit einem Kopfball auf 2:0. Lamby macht mit einem abgefälschten Schuss alles klar.