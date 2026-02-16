Toter Kremlgegner Internationales Nawalny-Gedenken – Russland am Pranger

Amnesty fordert Aufklärung der Todesumstände

Menschenrechtler kritisieren, dass es in Russland keine Aufklärung gab. "Bis heute vertuschen die russischen Behörden die Umstände seines Todes", erklärt Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland. Zugleich führe der Machtapparat eine "gnadenlose Kampagne" gegen Anhänger Nawalnys. Seine Anwälte sind inhaftiert. "Diese systematische Repression zeigt, wie kompromisslos der russische Staat gegen jede Form friedlicher Kritik vorgeht", sagte sie. Jede Regierungskritik werde kriminalisiert.



Duchrow appellierte an die russischen Behörden, die Inhaftierten freizulassen und "ungerechtfertigte Verurteilungen" aufzuheben. Zugleich forderte sie die Bundesregierung dazu auf, politisch verfolgten Menschen aus Russland etwa durch flexible Visa- und Aufenthaltsregelungen zu helfen.