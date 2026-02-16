Toter Kremlgegner Internationales Nawalny-Gedenken – Russland am Pranger

Moskau - Zwei Jahre nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny erinnern heute in Russland und anderen Ländern Menschen an den Oppositionsführer. Nach Angaben des im ausländischen Exil arbeitenden Nawalny-Teams sind Gedenkveranstaltungen in mehr als 20 Staaten geplant. Allein in Deutschland wird in einem Dutzend Städten, darunter in Berlin, Hamburg und Leipzig, an den am 16. Februar 2024 in einem Straflager in der Arktisregion zu Tode gequälten Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin erinnert.