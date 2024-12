Interpol unterstützt bei der Fahndung

Interpol hat inzwischen ebenfalls eine Fahndungsseite "The boy in the Danube" (Der Junge aus der Donau) im Internet, der Fall war bereits in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Außerdem wurde ein rekonstruiertes Bild des Kindes auf Informationsmonitoren in ganz Deutschland, beispielsweise in Bahnhöfen, gezeigt. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung von 15.000 Euro ausgesetzt.