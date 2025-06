Die Hochhäuser ragen in den dunkelblauen Himmel hinauf, Lichterketten säumen die Balkone, verleihen der tristen Betonfassade in der Zella-Mehliser Struth einen weihnachtlichen Anstrich – mitten im Juni. Unweit von hier – es plätschert das Wasser am Wegesrand – versteckt sich eine Wasserpumpe, daneben eine einsame Sitzbank. Hier in der Nähe muss es passiert sein.