Angeklagt waren sie wegen Mordes, verurteilt wurden die vier jungen Angeklagten im Prozess um den Tod des 23-jährigen Miguel A. aus Zella-Mehlis vor dem Landgericht Meiningen am späten Donnerstagabend wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die beiden minderjährigen Angeklagten, zwei jungen Frauen im Alter von 16 und 17 Jahren, erhielten sogar nur eine Bewährungsstrafe und kommen damit umgehend wieder auf freien Fuß. Das teilte Gerichtssprecher Hannes Beutel am Freitagmorgen auf Anfrage dieser Redaktion mit.