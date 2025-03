Hackman galt als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Der zweifache Oscar-Preisträger wurde unter anderem mit Filmen wie "French Connection" (1971), "The Conversation" (1974) und "Erbarmungslos" (1992) berühmt. In den frühen 2000er Jahren zog er sich aus dem Rampenlicht von Hollywood zurück und begann mit Arakawa ein neues Leben in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico.