Seligenstadt (dpa/lhe) - Auf einem Privatgrundstück im südhessischen Seligenstadt ist ein Toter gefunden worden. Der ältere Mann habe kopfüber in einem wassergefüllten Schacht gelegen, teilte die Polizei mit. Die Leiche wurde demnach am Sonntag entdeckt. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht. Um welche Art von Schacht es sich konkret handelt, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Untersuchungen zu dem Fall liefen.