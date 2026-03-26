Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Bei dem auf einem Autobahnrastplatz an der A38 im Eichsfeld gefundenen Toten schließt die Polizei ein Gewaltverbrechen aus. Bei der Obduktion sei keine Fremdeinwirkung festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Thüringer Landeskriminalamts. Zuvor hatte die Polizei ein Verbrechen zunächst nicht ausschließen können. Die Leiche des Mannes war am Mittwochvormittag am Rastplatz Eichsfeld Süd nahe Leinefelde-Worbis gefunden worden.