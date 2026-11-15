Totengedenken: Van der Bellen ruft zu Mitgefühl und Menschlichkeit auf

Van der Bellen rief zu Toleranz und Menschlichkeit auf. "Lassen wir nicht zu, dass unser Zivilisationsfirnis dünner wird." Man dürfe es nicht zulassen, dass aus Verschiedenheit Verachtung werde und aus Verachtung Gewalt. "Sorgen wir dafür, dass unsere Heimat Europa ein Ort bleibt, an dem Menschen in Frieden, Freiheit und Würde leben können. Nicht nur für uns, sondern für diejenigen, die nach uns kommen."