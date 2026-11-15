Totengedenken: Van der Bellen ruft zu Mitgefühl und Menschlichkeit auf

Berlin - Zum deutschen Volkstrauertag hat Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen dazu aufgerufen, das menschliche Mitgefühl zu verteidigen und trotz ständiger Bilder von Leid nicht abzustumpfen. Manche, die sich heute als globale Meinungsbildner gefielen, hielten Empathie für eine fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation, sagte Van der Bellen bei der zentralen Gedenkstunde des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Bundestag. "Aber Mitgefühl ist keine Schwäche, es ist eine Stärke des Menschen, es ist das Fundament der Humanität."