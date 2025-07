Unter einer Linde Am Weidbach in Unterweid lagen sie vergangene Woche zuhauf – tote Hummeln, zwischen vertrockneten Resten der Blütenstände der Bäume. Naturfreundin Christel Bittorf-Rasch ließ dieser Anblick keine Ruhe: Woran könnten die Nutzinsekten zugrunde gegangen sein? Ihre Recherche im Internet deckt sich mit der Vermutung, die ein Imker aus der Region hat. Kuno Dänner aus Kaltensundheim, Vorsitzender des Imkervereins Oberes Feldatal, ist sich ziemlich sicher, dass die Bienen verhungert sind. Die Linden, von denen zwar mancherorts Exemplare noch blühen, andere aber schon abgeblüht sind, lieferten wegen der Trockenheit keinen Nektar – also keine Nahrung. „Hummeln und auch Bienen werden zwar angelockt durch die Blüten, aber am Ende gibt es dort nichts zu holen.“ Und weil die Insekten sich auf den Weg zur Nahrung „nur mit dem Nötigsten ausrüsten“, fehlt ihnen am Ende der Treibstoff, um wieder zurückzukehren. Die Linde, so sagt der Fachmann, brauche generell einen „nassen Fuß“, um Nektar abzusondern – aber bei der zunehmenden Trockenheit gebe es eben kein Wasser, damit keinen Nektar und in der Folge übrigens auch keinen (oder wenig) Lindenblütenhonig in diesem Jahr.