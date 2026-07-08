Totalsperrung: Wichtiger Bahntunnel drei Monate dicht

Eigentlich sind in dem Tunnel größere Abdichtarbeiten überfällig. Weil die Röhre durch wasserreiches Gestein führt und seit 2003 nur sieben Meter unter den Gleisen der Rennsteigtunnel der Autobahn kreuzt, ist die Ableitung eindringender Feuchtigkeit ein Dauerproblem. Um das zu entschärfen, war bereits 2020 vorgesehen, die Eisenbahn-Tunnelwand auf zwanzig besonders problematischen Metern neu mit Beton abzudichten. Damals fielen die Arbeiten aus, weil sich dafür ein Bauunternehmen fand. Seitdem ist kein neuer Anlauf bekannt geworden.