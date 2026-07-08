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Totalsperrung Wichtiger Bahntunnel drei Monate dicht

Die wichtigste Nord-Süd-Achse der Regionalbahn durch den Thüringer Wald wird für drei Monate gekappt. Grund: Arbeiten am Brandleitetunnel. Saniert wird der aber nicht.

Totalsperrung: Wichtiger Bahntunnel drei Monate dicht
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Ein Regionalexpress am Portal des Brandleitetunnels. Foto: Archiv

Auf der wichtigsten Bahn-Achse Südthüringens steht die größte und langwierigste Baumaßnahme der vergangenen 20 Jahre bevor. Ab diesem Samstag ist die Bahnstrecke zwischen Meiningen, Suhl und Erfurt für volle drei Monate unterbrochen. Der drei Kilometer lange Brandleitetunnel unterm Rennsteig zwischen Oberhof und Gehlberg wird wegen umfangreicher Bauarbeiten gesperrt. Vom 11. Juli bis zum 11. Oktober fahren deshalb zwischen Zella-Mehlis und Gräfenroda keine Züge. Es pendeln auf dieser Teilstrecke Busse, in die die Fahrgäste umsteigen müssen.

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Bei den Bauarbeiten geht es nach Angaben eines Bahn-Sprechers vor allem um die Modernisierung der technischen Ausstattung des 1881 eröffneten zweigleisigen Brandleitetunnels. So wird eine neue Sicherheitsbeleuchtung in der Röhre installiert. Die Notrufanlage, über die im Ernstfall Rettungskräfte angefordert werden, wird erneuert, zudem wird die gesamte Kommunikationstechnik („Behördenfunk“) digitalisiert.

Beim Bau vor 145 Jahren waren die Steilwände am Brandleitetunnel eine Herausforderung. Foto: Archiv

Auch an den Gleisen wird gewerkelt. „Zur Beseitigung von Schienenfehlern kommt innerhalb des Tunnels eine Schienenfräse zum Einsatz“, sagte der Sprecher. Bereits seit einiger Zeit wird ein Bach-Durchlass erneuert, der am Bahnhof Oberhof die Strecke unterquert. Diese Arbeiten dauern an. Schließlich werden die historischen gemauerten Tunnelportale in Ordnung gebracht, indem die Brüstung erneuert wird. An den steilen Felswänden vor den Einfahrten werden instabile Stellen gesichert und die Fangwände in von Felssturz bedrohten Bereichen erneuert.

Baumfällung per Hubschrauber

Spektakulärer wird es dann dem Plan zufolge ab dem 7. September, wenn mit einem Hubschrauber mehrere Hundert Bäume nördlich und südlich des Tunnels gefällt und abtransportiert werden sollen.

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Bahn: Sanierung des Brandleitetunnels fällt aus

04.08.2020 12:58 Bahn Sanierung des Brandleitetunnels fällt aus

Die Deutsche Bahn hat die ab nächste Woche geplante Teilsanierung des Brandleitetunnels zwischen Oberhof und Gehlberg abgesagt.

Der inzwischen 145 Jahre alte Tunnel war zuletzt im Zuge des Ausbaus der Strecke Schweinfurt–Suhl–Erfurt auf Neigetechnik in den Jahren 2004 bis 2005 saniert worden. Damals wurde eine Asphalt-Fahrbahn mit Betonschwellen eingebaut.

Eigentlich sind in dem Tunnel größere Abdichtarbeiten überfällig. Weil die Röhre durch wasserreiches Gestein führt und seit 2003 nur sieben Meter unter den Gleisen der Rennsteigtunnel der Autobahn kreuzt, ist die Ableitung eindringender Feuchtigkeit ein Dauerproblem. Um das zu entschärfen, war bereits 2020 vorgesehen, die Eisenbahn-Tunnelwand auf zwanzig besonders problematischen Metern neu mit Beton abzudichten. Damals fielen die Arbeiten aus, weil sich dafür ein Bauunternehmen fand. Seitdem ist kein neuer Anlauf bekannt geworden.

Nur noch zwei Jahre Neigetechnik

Eine Anfrage unserer Redaktion, ob und wann ein neuer Abdicht-Versuch unternommen wird, ließ die Bahn unbeantwortet. Gerüchte in Eisenbahnerkreisen zufolge soll sich frühestens 2028 etwas tun. Fest steht nur: Bei den jetzt anstehenden Bauarbeiten wird dieses Thema trotz der langen dreimonatigen Sperrung nicht angegangen.

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Ausschreibung: Betreiber für Züge in Südthüringen gesucht

29.12.2025 15:09 Ausschreibung Betreiber für Züge in Südthüringen gesucht

Die Regionalbahnen im Süden Thüringens fahren ab Ende 2028 mit neuem Konzept. Dafür ist jetzt die Ausschreibung gestartet worden. Was heißt das für Fahrgäste?

Der drei Kilometer lange Brandleitetunnel beginnt direkt hinter dem Bahnhof Oberhof und endet einen Kilometer vor dem Haltepunkt Suhl-Gehlberg. In Oberhof halten seit 2017 keine fahrplanmäßigen Züge mehr, die Anlagen werden aber als Betriebsbahnhof aufrechterhalten. Der Tunnel ist einer von drei unterirdischen Bahn-Querungen des Rennsteigs – neben dem älteren und kürzeren Förthaer Tunnel der Werrabahn bei Eisenach (549 Meter ) und dem neueren und längeren Bleßbergtunnel (8,3 Kilometer) im Zuge der ICE-Trasse Nürnberg–Erfurt.

Durch den Brandleitetunnel verkehren der Regionalexpress der DB zwischen Würzburg und Erfurt sowie die Regionalbahnen der Süd-Thüringen-Bahn (STB) zwischen Meiningen und Erfurt. Der Regionalverkehr ist wie das gesamte Südthüringer Netzt derzeit neu ausgeschrieben, ab Ende 2028 wird es einen neuen Vertrag mit den bisherigen oder mit neuen Betreibern geben. In dem Zusammenhang werden die störanfälligen Neigetechnik-Züge abgeschafft, was die Fahrzeiten verlängert. Im Gegenzug soll es erstmals einen reinen Stundentakt zwischen Schweinfurt, Suhl und Erfurt geben.

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Umleitungs-Fehler: Deutsche Bahn schickt ICE über Suhl

04.06.2026 11:45 Umleitungs-Fehler Deutsche Bahn schickt ICE über Suhl

Mit dem ICE in 94 Minuten von Erfurt über Suhl nach Würzburg? Die App der Deutschen Bahn zeigt solche Fahrten tatsächlich an. Was steckt dahinter?

Die Strecke ist nicht elektrifiziert und wird von Dieselzügen befahren. Auch für die fernere Zukunft ist eine Elektrifizierung unwahrscheinlich, da der Brandleitetunnel in seinem jetzigen Querschnitt für eine Oberleitung zu niedrig ist. Auch für Batteriezüge ist die Strecke zunächst nicht vorgesehen.

Sperrung 11. Juli bis 11. Oktober. Sowohl für den Regionalexpress als auch für die STB verkehren Direktbusse zwischen Zella-Mehlis und Gräfenroda über Autobahn. Von und nach Gehlberg und Dörrberg fahren Taxis ab Gräfenroda. Zwischen Würzburg/Meiningen und Zella-Mehlis gilt der gewohnte Fahrplan, in Erfurt kommen die Züge später an und fahren früher ab.