Totalsperrung: Wichtiger Bahntunnel drei Monate dicht

Auf der wichtigsten Bahn-Achse Südthüringens steht die größte und langwierigste Baumaßnahme der vergangenen 20 Jahre bevor. Ab diesem Samstag ist die Bahnstrecke zwischen Meiningen, Suhl und Erfurt für volle drei Monate unterbrochen. Der drei Kilometer lange Brandleitetunnel unterm Rennsteig zwischen Oberhof und Gehlberg wird wegen umfangreicher Bauarbeiten gesperrt. Vom 11. Juli bis zum 11. Oktober fahren deshalb zwischen Zella-Mehlis und Gräfenroda keine Züge. Es pendeln auf dieser Teilstrecke Busse, in die die Fahrgäste umsteigen müssen.