Totale Mondfinsternis: „Moonshadow“ auch über Gehren

Auch über dem Ilm-Kreis konnte man am Sonntagabend das Schauspiel einer totalen Mondfinsternis gut beobachten. Unser Leser Tino Weigelt aus Gehren nutzte die Chance eines weitgehend wolkenfreien Himmels zu einer spektakulären Aufnahme jener Phase, in der sich der Trabant wieder aus dem Kernschatten der Erde heraus bewegte, also zunächst den Status des Blutmonds, während der er rötlich eingefärbt erscheint, durchläuft und dann wieder zum Vollmond wird.