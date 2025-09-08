 
Totale Mondfinsternis „Moonshadow“ auch über Gehren

Auch über dem Ilm-Kreis konnte man am Sonntag die totale Mondfinsternis gut beobachten. Unser Leser Tino Weigelt aus Gehren nutzte das zu einer spektakulären Aufnahme.

 
„Vollmond – setz mich ins rechte Licht!“ singt Herbert Grönemeyer. Unser Leser aber hat den Mond erst mal selbst rechte Licht gerückt. Foto: Tino Weigelt

Auch über dem Ilm-Kreis konnte man am Sonntagabend das Schauspiel einer totalen Mondfinsternis gut beobachten. Unser Leser Tino Weigelt aus Gehren nutzte die Chance eines weitgehend wolkenfreien Himmels zu einer spektakulären Aufnahme jener Phase, in der sich der Trabant wieder aus dem Kernschatten der Erde heraus bewegte, also zunächst den Status des Blutmonds, während der er rötlich eingefärbt erscheint, durchläuft und dann wieder zum Vollmond wird.

Nun erst wieder in der Silvesternacht 2028

Ein solches Schauspiel ist hierzulande das nächste Mal erst wieder am 31. Dezember 2028 zu beobachten – falls sich der Mond dann gegen das übliche Silvesterfeuerwerk optisch überhaupt durchsetzen kann ...