Unser „Match der Woche“ in der Kreisoberliga ist am Sonntag die Begegnung zwischen dem SV 08 Westhausen und dem Hainaer SV. Aus gutem Grund zielt hier unser Augenmerk in Richtung der beiden Torhüter. Denn mit Marco Bocklitz und Luca Ullrich stehen sich in diesem Spiel der älteste und der jüngste Keeper der Liga gegenüber. Die beiden Goalgetter trennen satte 31 Jahre. Genau so lange dauert schon die Karriere des Keepers aus Themar. Er ist mit 50 Jahren zurück auf dem Fußballplatz und steht nun wieder zwischen den Pfosten. Für dieses Comeback hat Marco Bocklitz in der Vorbereitung auf die Rückrunde mächtig geschuftet. Und mit 19 Lenzen ist Luca Ullrich Stammkeeper beim Hainaer Sportverein. Bereits mit 17 Jahren kam er im Männerbereich zum Einsatz. Freies Wort hat bei beiden nachgehakt.