Der Zustand des noch nicht einmal halb gefüllten Torteiches ist mehr als nur beängstigend. Nach dem teichwirtschaftlich begründeten Ablassen des Wassers zu Ostern ist der Wasserzulauf erschreckend gering. „Was hier an Wasser über die lange Zeit zuläuft, entspricht noch nicht einmal dem Strahl, der beim Bierzapfen die Gläser füllen kann“, sagte einer aus der Ratsrunde und meinte das gar nicht spaßig.