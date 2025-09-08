Toronto Filmfest Nina Hoss in Ibsen-Neuinterpretation "Hedda"

Die Handlung ist in das England der 1950er-Jahre verlegt und wirkt doch gegenwärtig. Hedda ist frisch verheiratet, aber gelangweilt, und beginnt, ihr Umfeld zu manipulieren. Was mit einem festlichen Abend beginnt, kippt ins Abgründige: Alte Sehnsüchte, verdrängte Gefühle und zerstörerische Energien entfalten sich. DaCosta zeigt Hedda nicht bloß als launische Salonlady, sondern als eine Frau mit tiefer innerer Leere, getrieben von einem Verlangen, das sie selbst nicht zu begreifen scheint.