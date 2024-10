München - Die 36 Tore von Bayern-Star Harry Kane? Oder die 18 Treffer von Wolfsburgs Ewa Pajor? Die beiden treffsichersten Profis der höchsten Bundesligen waren in der vergangenen Saison teils nicht mal ansatzweise so erfolgreich wie die besten Amateure. Der Deutsche Fußball-Bund zeichnete am Montag in der Münchner Fußball-Arena vor dem Länderspiel gegen die Niederlande die 13 Torschützenkönige und -königinnen der Amateurligen aus.