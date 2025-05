Keine guten Nachrichten für die Fußballer von Rot-Weiß Breitungen: Nach seiner schweren Verletzung am letzten Spieltag der Kreisklasse-Saison dürfte Torjäger Lucas Klinzing eine lange Pause bevorstehen. Der Stürmer war am Samstag (17. Mai) gegen den 1. Suhler SV II nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter gestürzt und musste zu Beginn der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:0 ausgewechselt werden. Ein Rettungswagen wurde ins Suhler Auestadion gerufen. Suhl II gewann die Partie mit 1:0 und krönte sich so zum Staffel-Champion und Aufsteiger in die Kreisliga.