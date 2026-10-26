Bei Germania Ilmenau ist die anfängliche Euphorie des Aufsteigers vorerst verflogen. In den vergangenen drei Spielen gelang der Mannschaft lediglich ein Treffer – und der fiel vom Elfmeterpunkt. Nach dem Ende der Heimserie und der Niederlage gegen Jena ist die Mannschaft auf der Suche nach ihrer Form. Trainer Thomas Giehl sieht mehrere Gründe für die Entwicklung und findet deutliche Worte.