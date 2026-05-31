Bayreuth (dpa/lby) - Er hat schlafen wollen, den Weg nach Hause aber wohl nicht gefunden: Ein Mann hat in Bayreuth eine Garage aufgebrochen und dort übernachtet. Ein verdächtiges Geräusch aus dem Heizungskeller eines Anwesens riss laut Polizei am frühen Morgen einen Anwohner aus dem Schlaf. Der Zeuge ging von einem laufenden Einbruch aus und alarmierte die Beamten. Mehrere Streifenwagen rückten an.
Tor demoliert Betrunkener sucht Schlafplatz – Polizei findet ihn in Garage
dpa 31.05.2026 - 12:11 Uhr