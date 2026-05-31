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Tor demoliert Betrunkener sucht Schlafplatz – Polizei findet ihn in Garage

Frühmorgendlicher Alarm in Bayreuth: Ein Geräusch weckt einen Anwohner. Die Polizei findet einen ungebetenen Gast in der Garage.

Tor demoliert: Betrunkener sucht Schlafplatz – Polizei findet ihn in Garage
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Ein Anwohner wählte den Notruf. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Er hat schlafen wollen, den Weg nach Hause aber wohl nicht gefunden: Ein Mann hat in Bayreuth eine Garage aufgebrochen und dort übernachtet. Ein verdächtiges Geräusch aus dem Heizungskeller eines Anwesens riss laut Polizei am frühen Morgen einen Anwohner aus dem Schlaf. Der Zeuge ging von einem laufenden Einbruch aus und alarmierte die Beamten. Mehrere Streifenwagen rückten an.

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Hinter dem demolierten Rolltor fanden die Beamten in der Garage den 36-jährigen Bayreuther, ausgezogen bis auf die Unterhose. Der Mann war stark betrunken und gab laut Polizei "Jammergeräusche" von sich. Er habe sein Zuhause, das sich nur zwei Straßen weiter befinde, wohl nicht mehr gefunden. Es sei ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermitteln die Beamten nun gegen den Mann. Ein Taxi wäre deutlich günstiger gewesen.