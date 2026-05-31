Tor demoliert: Betrunkener sucht Schlafplatz – Polizei findet ihn in Garage

Hinter dem demolierten Rolltor fanden die Beamten in der Garage den 36-jährigen Bayreuther, ausgezogen bis auf die Unterhose. Der Mann war stark betrunken und gab laut Polizei "Jammergeräusche" von sich. Er habe sein Zuhause, das sich nur zwei Straßen weiter befinde, wohl nicht mehr gefunden. Es sei ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermitteln die Beamten nun gegen den Mann. Ein Taxi wäre deutlich günstiger gewesen.