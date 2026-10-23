Turin - Der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade wartet bei Juventus Turin zwar noch auf sein Startelf-Debüt und das Premieren-Tor in der Serie A. International aber ist dem Stürmer ein kleines Ausrufezeichen gelungen: Der 24-Jährige erzielte beim 2:2 in der Europa League gegen Stade Rennes das Tor zum 2:2; er war damit in seinen ersten drei Europapokal-Auftritten für den Traditionsverein jeweils erfolgreich. Das hatten vor Woltemade bei Juve nur Fußball-Ikone Roberto Baggio 1990 und Darko Kovacevic 1999 geschafft.