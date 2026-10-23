Tor-Serie von Baggio und Kovacevic noch länger

Das will Woltemade auch in der Meisterschaft zeigen, ehe Anfang November das nächste Europa-League-Spiel ansteht und er seine Tor-Serie fortsetzen kann. Wie das geht, haben Baggio und Kovacevic vorgemacht: Der italienische Nationalspieler war im damaligen Europapokal der Pokalsieger fünfmal nacheinander erfolgreich und brachte es in den Partien auf insgesamt acht Tore. Kovacevic jubelte gar in seinen ersten sieben internationalen Partien für Juventus über insgesamt zehn Tore. Da hat Woltemade also noch viel vor sich.